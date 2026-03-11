宮城県気仙沼市にある「東日本大震災遺構・伝承館」。かつては気仙沼向洋高校として、多くの生徒が通っていた学校でした。海に囲まれたこの学校には、東日本大震災で12メートルの津波が襲いました。今なお、その爪痕を残す現地から中継です。