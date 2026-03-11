〈村上宗隆は2番、岡本和真は3番がいい…名手・宮本慎也がデータで導き出した“4番最強説”を貫く日本への疑問〉から続く近年、日本のプロ野球でもメジャーリーグのようにシングルハンドでゴロを捕球し、華麗にジャンピングスローを決める内野手が増えてきた。【画像】宮本慎也に「ジャンピングスローをやってもいい」と認められた“2人”の選手を写真で見るしかし、ゴールデングラブ賞を10度獲得した名手・宮本慎也氏は、メジ