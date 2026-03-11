歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。4月からスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のリハーサルで多忙な日々を送る中、束の間のオフの様子を綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「脳が覚醒しすぎててリハ期間中は全く眠れなくなるタイプだけど」ＳＮＳにオフショット公開「ふとした癒しを見つけては脳を緩めようというあがきはして