ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で４位に入った千葉百音（２０）＝木下グループ＝が１１日、京都府宇治市の木下アカデミー京都アイスアリーナで、世界選手権（２４日開幕、プラハ）に向けての練習を公開した。仙台出身で、１５年前の東日本大震災当日にはスケートリンクに向かう車の中で被災したという千葉は、練習終わりの発生時間に合わせて黙祷を行った。「毎年、思い出します。小さいころの記憶の一つと