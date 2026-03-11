東日本大震災から11日で15年。午後2時46分の地震発生時刻に合わせて、被災地では追悼の祈りが捧げられました。岩手・大槌町から、岩手めんこいテレビ・三倉茉裕子アナウンサーが中継でお伝えします。2025年8月に開設された大槌町の追悼施設「鎮魂の森あえーる」。開設から初めて迎える3月11日ですが、午後3時45分現在も地元の人などが訪れ、静かに祈りを捧げています。岩手県内では東日本大震災で5147人が亡くなり、1106人が行方不