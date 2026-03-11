犬が優しく触ってくるときの心理 1.「ねぇ」と声をかけている 犬が「ねぇ」と声をかけるとき、優しく触ってくることがあります。 言葉の代わりなのです。ただ単純に“声をかけたかっただけ”ということもありますし、スキンシップやコミュニケーションをしたかったということもあります。 優しく触った後、満足したように離れていく、という特徴があります。「何だったんだ？」と思われるかもしれませんが、犬なりのコ