パパのオナラに過剰反応をした子犬の姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で345万5000回再生を突破し、「可愛すぎる」「おならのしがいありますねw」「何度もみちゃいました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：男性のおしりに顔を突っ込む子犬→『オナラ』をした結果…とんでもなく可愛い『ブチギレる光景』】 パパと添い寝していた子犬が… Instagramアカウント「corgi_chill」