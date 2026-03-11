自宅マンションに放火しようとした罪に問われた男の裁判員裁判で、岡山地裁は男に拘禁刑3年 執行猶予4年の判決を言い渡しました。 現住建造物等放火未遂の罪で判決を受けたのは岡山市の男（65）です。判決によりますと、男は昨年8月仕事上のストレスから自宅マンションの物置部屋で段ボール箱にライターで火をつけ部屋を放火しようとした罪に問われています。 きょう（11日）の判決で、岡山地裁の村川主和裁判長は「