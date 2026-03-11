東急ホテルズ＆リゾーツは、「Global Hotel Alliance（GHA）」に加盟した。GHAは、100か国に50ブランド、950軒以上のホテルのネットワークを有する。「GHA DISCOVERY」は3,400万人以上の会員を擁し、特典やリワード通過、体験プログラムを提供している。これにより東急ホテルズ＆リゾーツでは、ブランドの独立性とアイデンティティを維持しながら、欧州や東南アジア、南アジアなどの幅広い地域からの顧客の取り込みを目指す。海外