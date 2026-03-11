愛娘の前で今の力を十分に発揮できた。それが何よりも嬉しかった。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会のパラクロスカントリースキー女子スプリントクラシカル（立位）に出場した阿部友里香。本命と位置づけるこの競技で、予選を全体の７位で通過した後、準決勝で敗退。決勝の舞台に立つことはできなかったが、レース後の表情は実にすがすがしかった。「今日は朝からしっかり決勝まで行くぞという気持ちで、このレー