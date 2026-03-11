運転免許証の有効期限が切れた状態で公用車を運転していたとして周防大島町病院事業局は40代の介護支援専門員を減給10分の1、3か月の懲戒処分としました。懲戒処分を受けたのは周防大島町立介護医療院やすらぎ苑に勤務する40代の女性介護支援専門員です。病院事業局によりますとこの女性は2025年8月、田布施町内の交差点で一時停止違反で検挙された際に免許の更新期限が切れていることが分かったということです。いわゆる「うっか