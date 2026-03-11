北海道函館市で３月１１日朝、横断歩道を渡っていた男性を乗用車がはねる事故があり、運転手の男が現行犯逮捕されました。男性は搬送先の病院で死亡しました。事故があったのは函館市大町の道道です。午前７時ごろ、横断歩道を渡っていた成人の男性が、右折してきた乗用車にはねられました。男性は頭などから出血し、意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた函館市の会社員・千