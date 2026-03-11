チェコ代表のサトリアに惜しみない拍手が送られた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月10日、東京ドームで行われた1次ラウンドC組の最終戦で日本代表「侍ジャパン」がチェコを相手に9−0で勝利を収めた。【動画】代表引退のチェコ右腕に万雷の拍手！東京ドームに広がった光景をチェックチェコは4連敗となったが、先発したサトリアは5回途中まで無失点の好投を見せ、侍打線を相手に奮闘すると、マウ