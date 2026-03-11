ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド（R）C組を4戦全勝で日本代表「侍ジャパン」が日本時間11日午後4時半頃（現地午前3時半頃）、準々決勝以降の決勝Rが行われる米フロリダ州マイアミに到着した。マスク姿で到着口に姿を見せた井端弘和監督は「米国に来て、いよいよという気持ち」と表情を引き締めた。「時差ボケにならないようなやり方を聞いて、機内でも（調整した）。これから7時、8時まで寝る」と話し