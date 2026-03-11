西武園競輪場のG3「ブルーウイングナイトレース」が12日に初日を迎える。11日は前検が行われた。地元の黒沢夢姫（ゆめき、28）と黒沢征治（33）夫妻がそろって参戦。左肋骨骨折で約2カ月休養していた征治は初日の12日が34回目の誕生日だ。「久々なので走ってみて、ですね。緊張しているし気合が入っています。勝ち上がりたい」。バースデー白星を狙っていく。