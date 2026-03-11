国民生活センターは１１日、ＳＮＳやインターネット通販でエアコンのような冷暖房機能をうたって販売されていた機器計１０商品のテスト結果を公表した。対象は全て中国製で、冷房機能をうたった５商品、暖房機能があるとした４商品、冷暖房機能を備えるとした１商品。いずれもＰＲする機能は確認できなかった。冷房機能があるとする６商品は、全てに空気を冷却する装置が搭載されておらず、送風機能のみだった。説明書にも、冷