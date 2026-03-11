豊臣秀吉の大坂城はどんな城だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「現在の大阪城天守閣とは、外見も建てられた場所も異なる。残された史料を見るに、信長の安土城もおよばないほど金ピカに飾り立てられていた」という――。■秀吉の大坂城は地下に眠っている大坂城はいまも、とくに大阪の人には「太閤さんのお城」として親しまれている。一般にも大坂城と豊臣秀吉のイメージは、切っても切り離せない。そんな城の「天守閣」の近