フェムテック&フェムケア企業のシックスセンスラボは、2026年3月10日に「30代〜60代女性の睡眠に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は、30歳以上69歳以下の女性327名を対象に、2025年12月25日〜2026年1月1日の期間、インターネットリサーチにて実施された。○すこやかな睡眠とは言えない人、3人に2人に迫る現在の睡眠状態について現在の睡眠状態について自身で感じていることを聞いたところ、すぐ眠れる人は「およそ3人