【モデルプレス＝2026/03/11】YouTuberのヒカルが10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。女性化乳房症と診断されたことを伝えた。【写真】女性化乳房症と診断された人気YouTuber、真剣に症状を伝える様子◆ヒカル、女性化乳房症と診断されるヒカルは「最近めっちゃ嫌なことがあって」と切り出し、「乳首の方に異変を感じたんですよ」と数カ月間、右胸の乳首周辺に張りを感じていたことを回想。しばらく放置していたものの、治るこ