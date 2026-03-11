にんべんは、日本橋エリアで開催されるイベント「SAKURA FES NIHONBASHI 2026」に合わせ、3月18日〜4月5日、「日本橋だし場 本店」と「同 はなれ」で期間限定メニューを販売する。「桜」をテーマに多様なコンテンツが登場するイベントで、2026年で13回目を迎える。限定メニューは、春らしい季節感のある2品をラインアップした。「日本橋だし場 本店」では、「本枯鰹節」のだしと甘酒を組み合わせた「桜色だし甘酒」(税込300円)を、