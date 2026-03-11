北朝鮮国営の朝鮮中央通信は11日、朝鮮人民軍海軍の駆逐艦「崔賢」号を対象とした作戦運用評価試験の一環として、10日に戦略巡航ミサイルの試射を実施したと伝えた。発射の様子は、金正恩総書記がテレビ方式で参観したという。報道によると、試験では駆逐艦に打撃目標の諸元が電送され、所定の手順に従って発射が承認された後、複数の標的に向けて戦略巡航ミサイルが同時発射された。ミサイルは朝鮮西海（黄海）上に設定された軌道