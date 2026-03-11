昨年の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、出走を予定していた大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神・芝２０００メートル）を回避することが分かった。３月１１日、社台サラブレッドクラブがホームページ上で発表。同ホームページによると６日に左後肢の歩様にぎこちなさが発生し、骨や腱などに異常は見られないが出走を自重するとのこと。１２日に宮城県の山元トレセンに放牧に出