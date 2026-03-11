前日の３月１０日は、体調不良のため５Ｒ以降の３鞍をキャンセルした佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝は、１１日には復帰。初戦となる２Ｒのモデルチャンと続いての騎乗となった４Ｒのパサデナドリームで勝利を挙げる活躍を見せ「よかった」と喜んだ。だが、１０Ｒのシャナオウに騎乗した際に馬場入場後、スタンド正面で落馬。馬はかなりの距離を走って競走除外となった。「体は異常ないけど、関係者に迷惑をかけてしまっ