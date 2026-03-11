◆オープン戦ＤｅＮＡ４―６広島（１１日・横浜）広島・床田寛樹投手が１０年目で初の開幕投手を務めることが決まった。試合後に新井貴浩監督が発表。「そんなに重くならないでいい。投手には名誉な事だと思うから頑張ってもらいたいね」と期待した。先発した左腕は５回７安打２失点（自責１）。交代直後にベンチで告げられ「あっ、こんな感じなんだ」と驚いた。試合後の床田の一問一答は以下―投球を振り返って「（４回に連