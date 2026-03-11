アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって12日目。これまでの攻撃で被害が及んだのはアメリカ・イスラエルと、イランをのぞいても、サウジアラビアやイラク、UAE＝アラブ首長国連邦、シリアなど中東13か国となっています。おととい10日、イランで行われていたのは…。攻撃で死亡したハメネイ師に代わり新たに最高指導者となった二男、モジタバ師を支持する集会でした。戦火が広がり続ける中、トランプ大統領が口にした