台湾のグラミー賞「金曲奨」をはじめ台湾国内の主要3音楽賞を受賞したアルバム『VAIVAIK 尋走』。いま、アジアの音楽シーンで注目を集めるアーティストの一人が、台湾原住民族・パイワン族のシンガー、サウヤーリさんだ。沖縄と台湾を一つの海域として捉えるイベント「台湾&沖縄チュラネシアへの旅・亜熱帯フードトリップ」に合わせて来阪した彼女に、歌い継がれてきた音楽のルーツとその思いについて聞いた。▼伝説や歴史