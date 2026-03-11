茨城県北茨城市の展望慰霊塔前で開かれた追悼式で献花する参列者＝11日午後東日本大震災で津波の被害を受け、関連死を含め計11人の死者・行方不明者が出た茨城県北茨城市では11日、海岸近くの展望慰霊塔前で追悼式が開かれ、参列した市職員ら約80人が花を手向けた。鵜沼聡副市長は、豊田稔市長の式辞を代読し「15年を迎えた今こそ、あの日の教訓を次の世代へ着実に継承し、災害に強いまちづくりをさらに進めていく」と述べた。