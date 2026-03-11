お笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（アオテン）のサイン本のお渡し会が、今月22日に開催することが決定した。抽選で22歳以下の学生枠100人と、一般枠100人の合計200人が参加できる。【応募リンクあり】若林正恭の初小説『青天』サイン本“ハンドオフ”お渡し会の詳細当日は、読者がフィールドを走り抜け、その手で著者の若林から直接サイン本を受け取る「サイン本ハンドオフ」を実施。会場は当選者のみ