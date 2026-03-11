東日本大震災の発生時刻に合わせて黙とうする人たち＝11日午後、神戸市中央区の東遊園地1995年の阪神大震災で被災した神戸市でも11日、東日本大震災の追悼行事が開かれた。中央区の「東遊園地」ではキャンドルを並べて「2011.3・11つむぐ」の文字を形作り、約30人が発生時刻に合わせ黙とう。「被災者の思いを忘れてはいけない」と東北の被災地に思いを寄せた。「つむぐ」は、阪神大震災から31年となった今年1月17日の追悼行