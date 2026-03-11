【ポイント】・12日（木）は北日本で風強まる。オホーツク海側はふぶき。・日中は西〜東日本で春の日差しだが、花粉が大量飛散。・朝は東海〜九州で遅霜に注意。・沖縄は雷雨。九州も下り坂。・13日（金）は北陸で雪や雨。関東も日差しがなく、寒い。・14日（土）以降は西〜東日本で春らしい暖かさ。・来週の後半は早い所で、桜（ソメイヨシノ）が開花か？【全国の天気】12日（木）は北日本の東海上で低気圧が発達し、北日本で風が