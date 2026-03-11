岡山県総社市に食料品を中心とした新たな倉庫が建設されることとなり、きょう（11日）起工式が行われました。 【写真を見る】総社市に食料品を中心とした新たな倉庫建設へ東京ドームおよそ2個分岡山土地倉庫 東京ドームおよそ2個分となる巨大な倉庫を建設するのは岡山市の岡山土地倉庫です。 （起工式）「えい、えい、えい」 岡山土地倉庫では中四国への輸送量増加による倉庫の不足が課題となっていて、今回、