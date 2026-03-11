瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。11日夜も晴れの天気が続くでしょう。 12日も日差しが届きますが、夜からは次第に雲が広がる見込みです。海沿いを中心に空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で1度、津山でマイナス1度、高松で2度でしょう。11日朝よりも2度程度気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と津山で14度、高松で13度の予想です。11日よりもやや気