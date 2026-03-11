「タリーズコーヒー」と手ぬぐいブランド「かまわぬ」のコラボアイテムが、3月18日（水）から、全国の店舗で発売される。【写真】コンパクトで持ち運びやすい！エコバッグを折りたたんだ様子■いつものコーヒータイムを格上げ今回登場するのは、コーヒーをモチーフにした、ユニークなデザインが特徴のコラボアイテム全5種。ラインナップには、抽出器具やマグカップなどをデザインした手ぬぐいや、同デザインを一部あしらっ