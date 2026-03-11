アメリカとイスラエルによるイラン攻撃により、中東情勢が不安定となっている影響で、ガソリン価格の値上げが続いています。いまのガソリンスタンドはどのような様子でしょうか。札幌市西区のガソリンスタンドに来ています。こちらのガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン１リットル１６１円で販売されていますが、明日から１８７円と大幅に値上げされます。現在の車の列を見てみますと、いまは４台ほど並んでいますが、