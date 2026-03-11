■黙とう「午後２時４６分になります」「黙祷」東日本大震災の発生から１１日で１５年。広島市中区の平和公園では、地震が発生した午後２時４６分、約５０人が被災地に向かって祈りを捧げました。■ひろしま避難者の会アスチカ三浦綾 代表「きょうは特に節目の年にもなりましたので、１５年前のきょう揺れたときからの自分を思い出しました」広島への避難者を支援する団体「アスチカ」によると、９３世帯３０７人が今も避