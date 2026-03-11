札幌市南区の共同住宅で火事があり、火元とみられる部屋から年齢性別不明の遺体が発見されました。住宅から立ちのぼる真っ赤な炎と黒煙。火事があったのは、札幌市南区真駒内曙町１丁目のあけぼの団地です。３月１１日午後１時すぎ、「４階の窓から黒煙、炎が見える」などと、上の階の住人や目撃者から警察と消防に通報が相次ぎました。 （目撃した人）「かなり燃えていましたよ、上まで。ぐわーっていう感じで（火が）あ