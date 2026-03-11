＜台湾ホンハイレディース 事前情報◇11日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞きょう3月11日は、2011年に発生し死者1万5901人、行方不明者2519人の東日本大震災から15年という日になった。国内女子ツアー通算1勝で、福島県出身の蛭田みな美は、今週のツアーが行われる台湾から東北へパワーを送る。【写真】びっくり！コース内にクジャクが登場「15年が経過して、私の周りは今は爪痕などもあ