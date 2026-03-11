＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 初日（2日間競技）◇11日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞女子プロゴルファーへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦「マイナビカップ」は2日間競技の初日を行い、4アンダーとした和田純怜が単独首位スタートを決めた。あなたの推しは？超小顔美女発見！1打差の3アンダーに難波美咲、中島萌絵、久世夏乃香、森田乃