＜台湾ホンハイレディース 事前情報◇11日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本と台湾の女子ツアーを代表するメンバーが同じフィールドで戦う大会に、米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳が参戦する。【写真】これが古江彩佳の新しい3番ウッド！「大会がこの形になる前からお声がけいただいてたんですけど、アメリカツアーと重なっていて出られなくて。今週は（米国が）オフウィークだっ