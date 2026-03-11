『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場している大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が10日、自身のインスタグラムを更新。「一次ラウンド応援ありがとうございました！」と声援への感謝を伝えるとともに、日本で過ごした日々のオフショットなどを公開した。【写真】「デコピン 東京にいたのね」「相変わらず可愛い」大谷翔平が公開した愛犬の“どアップ”ショット※4枚目侍ジャパンは、大谷、吉田正