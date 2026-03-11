関取最年長41歳、西前頭9枚目の玉鷲（片男波部屋）が幕内1471回出場を果たし、旭天鵬を抜いて歴代単独トップに立った。東前頭11枚目の（29＝雷部屋）の下手投げに敗れ、初日から4連敗となった。立ち合いは右上手をさぐってきた相手を突き放し、自身のペースに持ち込んだ。ただ、低い体勢の相手に左下手を許し粘られる。自ら右上手をつかんで前進し、勝負を決めにいった土俵際で左下手投げを食らって逆転負け。土俵下へ転落した