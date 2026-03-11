リフト技を練習するアーティスティックスイミング（AS）の日本代表。右端はアルド・パンタレオニ・コーチ＝11日、東京都内今秋の愛知・名古屋アジア大会に臨むアーティスティックスイミング（AS）の日本代表が11日、東京都内で練習を公開した。リフト技を専門とするイタリア出身のアルド・パンタレオニ・コーチの下で改善に取り組み、主将の佐藤友花は「難しい技に挑戦し、成功率も上がってきた」と手応えを語った。昨夏の世界