広島の新井貴浩監督が１１日、開幕投手を床田寛樹投手に決めたことを明言した。床田は節目のプロ１０年目で初の大役となる。新井監督は「開幕はトコ」と明かした。監督就任後、昨年までは春季キャンプ中に開幕投手を明かしてきたが、今年は開幕投手に関しても「横一線」の競争を強調。おのおのに内容と結果を求め、キャンプ終了時も開幕投手について、「まだ何も決まっていません」と語っていた。床田は２０１６年度のドラフ