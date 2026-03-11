ホルムズ海峡を巡って混乱が広がっています。ホルムズ海峡でイランが機雷を設置する準備を進めているという報道がありました。「機雷」という言葉、あまり聞き慣れないかもしれませんが、いわゆる“地雷の水中版”と言われていて、水中に設置され、艦船が接近・接触すると爆発する兵器です。実際どのくらいの脅威があるのか、2013年に山口・下関市沖で行われた機雷の除去作業の様子を見てみると、長さ約2.1メートル、重さ約900kgほ