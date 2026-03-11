11日の衆院予算委員会で参政党の和田政宗議員が質問に立ち、「石巻市の大川小学校の震災遺構の恒久保存に国費を投入すべきだ」と述べた。【映像】「国費を導入すべきだ」と主張する参政・和田政宗議員和田議員は「石巻市の大川小学校の震災遺構では、児童74人と教職員10人が亡くなった。津波のすさまじさと学校や地域における事前防災の重要性を知ることができる世界唯一の震災遺構だ」としたうえで、「遺構は校舎の壁の崩落が