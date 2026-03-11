おかやまマラソン2025 2026年11月8日の「おかやまマラソン2026」に参加するきっかけにしてもらおうと、おかやまマラソン実行委員会などが4月18日、岡山市北区の岡山ドームで初心者ランニング教室を開催します。 天満屋女子陸上競技部の選手らが講師を務め、参加者にランニングや実技指導などを行います。対象は18歳以上のマラソン初心者で、定員100人、参加無料です。 申し込みは3月16日から4月2日まで、大会ホ