アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/11営業日時点＝ 上海ゴム 1.06％ 上海銅 0.37％ 大連とうもろこし 0.12％ 上海異形鉄筋 0.03％ 大連ポリエチレン -0.92％ 上海重油 -6.12％ ＊数値は前日比％