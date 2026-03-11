◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞の優先出走権）追い切り＝３月１１日、美浦トレセンデビュー３戦目の前走で初勝利を挙げた良血馬アウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、しっかりと負荷をかけて態勢を整えた。外ジオセントリック（５歳２勝クラス）を大きく追走する形から、６ハロン８５秒７―１１秒６で強めに追って約１馬身半遅れでフィニッシ