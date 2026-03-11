台湾代表でＷＢＣに出場していたソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が１１日、チームに合流した。台湾代表はオーストラリア、韓国と並んで２勝２敗だったが、大会規定により１次ラウンド（東京Ｄ）敗退となった。８日に全試合を終えたばかりだが、そのまま日本に残った。「１回母国に帰りたい考えはあったが、やはりもうすぐシーズンは開幕するので。チームのためと自分のために早く帰ってきて練習することを考えて