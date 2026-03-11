歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎が１１日、都内で歌舞伎座の「四月大歌舞伎」（４月２〜２７日）、「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）の取材会に出席した。４月は「裏表先代萩」と「浮かれ心中」に出演する。「裏表先代萩」は仙台藩のお家騒動を題材にした時代物の大作「伽羅先代萩」に欲のために主人に手をかける下男小助の物語を加えた音羽屋ゆかりの演目。８代目菊五郎は女形の大役・政岡、お家乗っ取りを画策する仁木